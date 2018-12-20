РИАМО - 20 дек. Соглашение о взаимодействии подписали министр правительства Московской области Ирина Плещева и ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок, волонтеры вуза будут участвовать в проектах, направленных на развитие региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Плещева посетила с рабочим визитом РГСУ и пообщалась с членами студенческих парламентских клубов, включая студенческий парламентский клуб РГСУ.

«В ходе мероприятия министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева и ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок подписали соглашение о взаимодействии между Главным управлением социальных коммуникаций Московской области и Российским государственным социальным университетом по ряду приоритетных направлений», – говорится в сообщении.

В частности будут проводится работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, поддержке талантливой молодежи, развитию молодежных общественно значимых инициатив, поддержке создания и функционирования молодежных общественных объединений, раскрытию творческого потенциала молодежи, формированию здорового образа жизни.

«Реализация молодежной политики невозможна без активного студенчества. У РГСУ очень большая сеть филиалов по Московской области и очень качественная подготовка ребят, с которыми интересно взаимодействовать даже не с точки зрения потребителей услуг молодежной политики, а именно как с нашими партнерами в различных проектах. В 2019 году в рамках соглашения мы планируем реализацию нескольких проектов – начиная от нашего центрального события – форума «Я – гражданин Подмосковья», до технопарков и применения большого волонтерского потенциала Московской области и волонтерского потенциала РГСУ на развитие Подмосковья», – отметила Плещева.

Она добавила, что это первый вуз, с которым мы заключили соглашение. Уверена, что другие ВУЗы последуют данному примеру, и мы будем еще более эффективно реализовывать молодежную политику на территории Московской области

«Сотрудничество РГСУ и Московской области уже много лет является приоритетом для нашего университета. Сегодня мы заключили соглашение, которое уже формально предусматривает направления сотрудничества: в части молодежной политики, обмена нашими научными школами, методической базой, развития молодежных талантов. Я вижу впереди огромные интересные проекты», – уточнила Починок.

В диалоге с ребятами из студенческих парламентских клубов Плещева обсудила необходимость получения высшего образования для дальнейшего трудоустройства, гендерные предрассудки в карьере, набор необходимых для профессионального развития компетенций, события в керченской школе и профилактику таких историй, реализацию молодежной политики в Подмосковье, scrum-проекты, инновации и прорывные проекты на стыке отраслей, а также прохождение практики в Правительстве Московской области.

Во встрече приняли участие порядка 100 человек.

«Благодаря обратной связи с ребятами сегодня я выверила все ли мы правильно делаем, как дальше расставлять приоритеты. Мы не хотим делать мероприятие ради мероприятия, мы делаем мероприятия для ребят, делаем именно то что им нужно. Благодаря тому, что есть и воля руководства ВУЗа, и воля руководства области, уверена, что у нас получатся хорошие партнерские отношения, и это укрепит как ребят, так и нас», – подчеркнула Плещева.