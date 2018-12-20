РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Жителем Подольска в ходе акции «Безопасность на железной дороге» рассказали о правилах перехода через железнодорожное полотно, а также о правилах поведения в электричках, которые должны соблюдать дети, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«На железнодорожной станции «Подольск» 19 декабря состоялась акция «Безопасность на железной дороге», которую провел специалист по работе с молодежью Владислав Магера. В ходе мероприятия он проинформировал людей о правилах перехода через железнодорожное полотно, правилах поведения в электропоездах детям, а также напомнил о необходимости пользования специально оборудованными переходами», – говорится в сообщении.

Также в четверг специалисты по работе с молодежью провели акцию, направленную на обеспечение безопасности граждан на территории железной дороги. В частности, жителям поселка Кузнечикам напомнили правила нахождения на железной дороге.