РИАМО – 20 дек. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о достижениях России в борьбе с терроризмом на территории Сирии.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

«Что касается победы над ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России – ред.), мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии. Существует опасность перетекания этих группировок и им подобных в соседние регионы, в Афганистан, но и в другие страны, страны исхода, откуда приехали, туда отчасти и возвращаются», - сказал Путин.

Он также рассказал о планах по созданию конституционного комитета совместно с Германией, Францией и Турцией.

«Мы договорились, что предпримем максимальные усилия для создания этого комитета», - подчеркнул глава государства.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.