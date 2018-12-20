РИАМО - 20 дек. В России на поддержку Интернета выделяют порядка 400 миллионов рублей, выделяют финансы на гранты, связанные с контентом, сообщил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Да, это правильно, это нужно сделать, и мы это делаем. У нас гранты существуют, измеряются сотнями миллионов рублей, это гранты, связанные с контентом, надо выделять на это деньги. А в целом официально выделяем где-то 400 миллионов рублей, делаем это и будем продолжать», - сказал Путин, отвечая на вопрос о поддержке российского сегмента интернета.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.