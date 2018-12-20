РИАМО - 20 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила рабочий проект планировки территории микрорайона 78 района Бутырский на северо-востоке столицы, где возведут дома по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Суммарная поэтажная площадь нового строительства в габаритах наружных стен составит 174,5 тысячи квадратных метров. Помимо жилья планируется возвести необходимую для комфортного проживания социальную инфраструктуру: детский сад на 180 мест, школу на 275 мест, а также ФОК с бассейном», – говорится в сообщении.

Как отметила исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, площадь жилой застройки составит 162,1 тысячи квадратных метров, отдельно стоящих объектов образования – 9,2 тысячи квадратных метров.

Проект планировки территории микрорайона подготовлен в целях реализации программы реновации жилищного фонда. В программу включено 11 домов. Проект будет вынесен на публичные слушания.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.