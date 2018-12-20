РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. В подмосковной Балашихе из-за продолжающихся снегопадов увеличили количество рабочих для уборки дорог от снега, теперь их очищают более 120 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Московской области продолжаются снегопады, поэтому дорожные службы Балашихи убирают снег в круглосуточном режиме. Нами было принято решение усилить эту работу. Подрядчик направил на уборку снега с дорог 30 дополнительных рабочих. Теперь дороги Балашихи очищают более 120 человек и около 50 единиц дорожной спецтехники», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что всего с начала зимы дорожные службы собрали и вывезли с дорог Балашихи более 20 тысяч кубических метров снега.

Всего на территории городского округа снег убирают более 200 единиц дорожной и коммунальной спецтехники и около 500 человек.