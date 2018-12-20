РИАМО – 20 дек. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует десятибалльные пробки на дорогах города 26 декабря — в день проведения Общероссийской новогодней елки, сообщает ТАСС.

«Пик транспортной загруженности придется на 26 декабря, в день Общероссийской новогодней елки, в этот день мы прогнозируем 10-балльные пробки. Нам важно совместно с ГИБДД обеспечить безопасность детей, чтобы они приехали и уехали на автобусах», – сказал глава ЦОДД Москвы Вадим Юрьев.

Ранее ЦОДД прогнозировал пик загруженности дорог в Москве на период с 24 по 28 декабря 2018 года. Это связано с началом традиционной предновогодней активности.

Общероссийская елка в этом году пройдет 26 декабря. На нее традиционно съезжаются отличники, победители различных олимпиад, воспитанники детских домов.