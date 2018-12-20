РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 20 дек. В городском округе Ликино-Дулево до конца года появится новая площадка для активного зимнего отдыха, спортивный объект расположится на берегу озера Земснаряд около города Куровское, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Территория, где расположится новая площадка для зимнего отдыха, – прекрасное место на берегу озера Земснаряд близ города Куровское. Здесь каждый найдет развлечения на любой вкус, будь то ледяная горка, лыжная трасса, каток, зимняя рыбалка, катание на банане и другое», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, ценители активного образа жизни, кристально свежего воздуха и живописных красот настоящей русской зимы по достоинству оценят новый благоустроенный спортивный объект. Открытие состоится до Нового года.