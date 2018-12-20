РИАМО - 20 дек. Внешняя и внутренняя конкуренция в российском сельском хозяйстве сохраняется, сообщил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Сельское хозяйство у нас давно – национальный проект. Поддержки измеряются сотнями миллиардов рублей, и эта поддержка будет продолжена, причем, как по крупным, фермерским и всем сегментам сельского хозяйства. Снижение темпов роста есть, это нас не беспокоит. У нас не тепличные условия, наши сельхозпроизводители работают в сложных условиях, конкуренция сохраняется», – сказал Путин.

Он добавил, что конкуренция в сельском хозяйстве развивается как внешняя, так и внутренняя.

«У нас далеко не все страны ввели против нас санкции, а, значит, мы не принимали контрмер в отношении этих государств. Мы ввели против стран Евросоюза, Соединенных Штатов и других государств, которые ввели по указке США санкции против России. Подавляющее большинство государств мира этого не сделали, их очень много, и они поставляют продукцию на наш рынок, поэтому конкуренция сохраняется – подчеркнул лидер государства.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.