РИАМО - 20 дек. С октября Московский фонд реновации жилой застройки начал возводить 30 домов на почти 5 тысяч квартир, строительство развернуто в семи административных округах Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«С 1 октября 2018 года Московский фонд реновации жилой застройки приступил к возведению 30 жилых домов на 4963 квартиры общей площадью 285 тысяч квадратных метров. Строительство началось на 29 стартовых площадках в семи административных округах столицы», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на всех строительных площадках устанавливается временное ограждение, оформленное в фирменном стиле фонда реновации с указанием сайтов правительства Москвы и фонда.

«Появится также QR-код, ведущий на раздел официального портала комплекса градостроительной политики города Москвы с интерактивной картой «Все стройки Москвы»», – уточняется в сообщении.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. В домах предусмотрены лифты и подземные паркинги. На первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения.

«Архитектурно-градостроительные решения многоквартирных домов программы реновации предусматривают благоустройство придомовой территории, создание автостоянок, организацию комфортных дворов со спортивными площадками и зонами для отдыха, высадку деревьев и кустарников», – дополняется в материале.

По словам Бочкарева, сегодня дома по программе реновации возводятся во всех округах столицы, кроме новой Москвы и Зеленограда.

«Всего Московским фондом реновации жилой застройки и КП «УГС» строится 51 дом для переселенцев из ветхого и сносимого жилья. До конца этого года КП УГС, которое выступает застройщиком, планирует выход на площадку 16 объектов. Также планируется начать работы на 60 объектах фонда реновации», – заключил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.