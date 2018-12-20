РИАМО - 20 дек. Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос о том, когда он женится.

«Наверное, как честный человек, когда-нибудь я должен буду это сделать (жениться - ред.)», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.