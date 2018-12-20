РИАМО – 20 дек. Заводы по переработке мусора в России должны строиться качественно и быть эффективными, а людям нужно создать условия для раздельного сбора отходов, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

«Мы должны построить до 2024 года 200 перерабатывающих заводов, не знаю, хвалит ли этого. Надо, чтобы международный опыт был использован в лучших вариантах, надо, чтобы заводы были качественными и эффективными», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции журналистам.

Президент считает, что в России необходимо выстроить целую индустрию переработки мусора. Кроме этого, нужно людям создать условия для раздельного сбора мусора.

«Ситуация сложная, но ответ простой - мы никогда этим не занимались. Десятилетиями мы с советских времен просто сбрасывали мусор в яму, никто не занимался этим никогда. 70-90 тонн у нас ежегодно мусора продуцируется, а с развитием промышленности количество мусора только увеличивается. В Токио прямо почти в центре города стоят мусоросжигательные заводы, запаха никакого, потому что технологии соблюдаются», - подчеркнул президент.

С 1 января по всей стране в рамках «мусорной реформы» начнут работать региональные операторы по сбору отходов.

В частности, с 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами. В регионе вводится раздельный сбор мусора. Уже подготовили 13 тысяч контейнерных площадок. В скором времени в Московской области также появятся 12 комплексов переработки и четыре предприятия термического обезвреживания отходов.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.