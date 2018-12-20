РИАМО - 20 дек. Порядка 600 миллиардов рублей было потрачено на российскую программу импортозамещения в текущем году, в санкциях Запада есть как минусы, так и плюсы, сообщил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.
«Экономика наша адаптировалась к этому (санкциям - ред.). Да, негативное влияние есть. Но есть и плюсы от этих санкционных дел. Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям, западные эксперты это тоже признают. Доля отечественного транспортного машиностроения на 2017 год составила 98%. В автомобилестроении – 85%. По некоторым другим направлениям – в районе 80%. Мы в уходящем году истратили на импортозамещение 600 миллиардов рублей, из них 125-128 миллиардов из федерального бюджета», – сказал Путин.
Он добавил, что «прикрытие рынка агропромышленного комплекса» привело к краткосрочному повышению цен на продовольственном рынке, но сейчас они значительно стабилизировались.
«Сельское хозяйство сделало такой рывок, какой и трудно представить было. Объемы продаж на внешний рынок увеличились с 2000 года в 16 раз. Просто невероятно, но это все происходит», – отметил Путин.
Он подчеркнул, что власти России хотели бы, чтобы мировая экономика развивалась без шоков, нелегитимных действий и внешних ограничений. Президент отметил, что в антироссийских санкциях есть и минусы, есть и плюсы.
«Санкции влияют на тех, кто это делает. По данным Европарламента, на 500 миллиардов евро примерно потери в европейской экономике – санкции, которые они ввели против России. Потому что рынок потеряли наш, недопоставляют товаров, сами что-то не получают от нас в нужном объеме, количество рабочих мест упало. Для них это чувствительно», – заявил российский лидер.
Он добавил, что в Евросоюзе очень высокая безработица.
«До сих пор в Испании 15% безработица, у нас 4,8%, а у них 15%. Развитие мировой торговли, которое сократилось где-то на 14 с лишним миллиардов – это все элементы в том числе такой непрогнозируемой, и в том числе санкционной политики. Всем наносят ущерб», – заключил Путин.
В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.
Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.
Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.
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