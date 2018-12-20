РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 дек. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в четверг на одном из проспектов Королева, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Инцидент произошел около 13:00 четверга на проспекте Королева.

«Белая машина врезалась в грузовик на проспекте Королева, около памятника. Сотрудники ГИБДД быстро прибыли на место. Все живы и здоровы», – сказал очевидец.

На данный момент движение по проспекту Королева затруднено.