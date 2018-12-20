РИАМО - 20 дек. Президент России Владимир Путин отметил, что повестка центральных каналов меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной.

«Патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства. О том, что у нас на многих каналах и в интернете выходит информация, которая вряд ли достойна того эфирного времени, которое она занимает, об этом говорил еще Даниил Алексеевич Гранин. Но в этом отношении кое-что меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной. Я стараюсь следить, времени мало», – сказал Путин на ежегодной пресс-конференции журналистам.

Лидер государства уточнил, что из-за нехватки времени редко смотрит телеканалы и не успевает сидеть в интернете.

«Сила в правде, только так СМИ могут завоевать доверие людей. К этому нужно стремиться, для нас всех важно быть объективными», – подчеркнул Путин.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.