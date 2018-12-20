РИАМО – 20 дек. В четверг на территории Одинцовского района открылись семь елочных базаров, в Одинцове будут работать пять точек, в Голицыне и Барвихинском – по одной точке, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«В этом году (в 2018 году – ред.) все наши елочные базары оформлены в соответствии с бренд-буком программы «Зима в Подмосковье». Найти торговую точку с хвойными деревьями не составит труда – праздничный стиль сделал елочные базары наиболее узнаваемыми. Жители смогут приобрести отечественные ели и сосны, выращенные в питомниках Владимирской, Кировской областях и Пермском крае, а также зарубежные хвойные – датские ели», – сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Он добавил, что каждый метр российской елки будет стоить около 800 рублей, продукция из Дании обойдется покупателям существенно дороже. Кроме того, в ассортименте елочных базаров будут представлены лапник и изделия из хвойных веток для праздничного украшения дома.

«Елочную продукцию можно будет приобрести на рождественских базарах и ярмарках выходного дня», – отмечается в сообщении.

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