РИАМО - 20 дек. Санкции против России связаны с ростом ее могущества и конкурентоспособности, а руководство РФ аккуратно защищает интересы народа, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Россия практически всю свою жизнь и историю живет так или иначе в условиях каких-то ограничений и санкций. История XIX, XX веков - все одно и то же. Призывали наши дипломаты быстро навести порядок на Кавказе, сдать то, это, пятое, десятое. Это связано с ростом могущества России, повышением конкурентоспособности, появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется», - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Он добавил, что в настоящее время на территории страны проживает 160 миллионов человек. По его словам, руководство страны аккуратно защищает интересы народа «без хамства, спокойно и сдержанно».

«Делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом отношении. Санкции сегодняшнего дня - просто повод для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию России. Наша экономика адаптировалась к внешним ограничениям. После мирового кризиса 2008-2009 годов упал ВВП на 7,8%. Никаких санкций не было. А после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5%», - отметил президент.

Путин добавил, что Минфин США считает только одну треть данного падения связанной с санкциями, а основной причиной является падение цен на энергоносители, прежде всего, на нефть.

«На самом деле, что и одной трети там нету. Гораздо меньше», - уточнил Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.