РИАМО - 20 дек. При проходке новых линий метро в Москве переложили и обновили свыше 2,7 тысячи километров инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство объектов метрополитена вносит вклад в развитие общегородского хозяйства. При проходке новых линий было переложено и попутно обновлено более 2,7 тысячи инженерных сетей. А в рамках благоустройства территории около новых станций метро высажено более 5 тысяч деревьев», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию метро «Беломорская» Замоскворецкой линии метро. Станция располагается в северной части Москвы вдоль одноименной улицы у ее пересечения со Смольной улицей.

Новая станция существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Левобережного и Ховрина с общим населением свыше 140 тысяч человек. Благодаря открытию станции нагрузка на «Речной вокзал» уменьшится. В часы пик пассажирам станет комфортнее пользоваться метрополитеном.