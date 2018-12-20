РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Предложения жителей Подольска о ремонте зданий ЗАГСа, Дома культуры имени Лепсе и усадьбы «Плещеево» рассмотрят для включения в бюджет округа на 2019 год, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В четверг прошло очередное заседание совета депутатов Подольска. Народные избранники единогласно приняли проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Проект главного финансового документа округа уже прошел публичные слушания и рассматривался соответствующей депутатской комиссией.

«В ходе слушаний поступили предложения о необходимости предусмотреть расходы на установку стационарных трибун в МБУ «Спорт-Сервис», проектирование реконструкции здания и ремонта инженерных сетей концертной части ДК имени Лепсе, на проектные работы по реконструкции или капремонту усадьбы «Плещеево», реконструкцию фасада здания Подольского ЗАГСа (в микрорайоне Шепчинки - ред.) и обновление компьютерной техники в библиотеках», – сказал первый замглавы администрации округа Эдуард Щепетев.

По его словам, данные предложения поручено рассмотреть комитету по финансам и налоговой политике администрации с целью включения данных расходов при первом уточнении в бюджет.

Приоритетом в области расходов на 2019-2021 годы остается социальная направленность. Так, расходы на социальную сферу – образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику – составят более 8,9 миллиарда рублей или 77,6 % в общем объеме расходов бюджета.

В 2019 году общий объем доходов прогнозируется в сумме более 11,2 миллиарда рублей, объем расходов планируется в сумме более 11,5 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составит 250,4 миллиона рублей.

«Расходная часть бюджета на трехлетний период была сформирована в рамках 17 муниципальных программ. Доля программных расходов составляет 96,5 % от общего объема расходов бюджета в 2019 году», – заключается в материале.