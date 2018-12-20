РИАМО – 20 дек. Возвращение социализма в России в условиях современных реалий не является возможным, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что это (возврат социализма - ред.) невозможно. Глубинные изменения общества таковы, что реставрация социализма в России невозможна. Это всегда связано с тупиком в экономике», – сказал Путин.

Он отметил, что возможны «элементы социализации».

По его словам, необходимо справедливо распределять ресурсы, важно применять подходы социализма для поддержки людей, которые живут за чертой бедности, и снижать их количество. Кроме этого, необходимо обеспечить населения услугами здравоохранения и образования.

«Мы такую политику и проводим сейчас, в значительной степени на это направлены наши национальные проекты», – заключил Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.