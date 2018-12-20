РИАМО – 20 дек. Россия не должна действовать по принципам царя Хаммурапи в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а Запад применяет русофобские меры, чтобы сдержать развитие РФ, сообщил президент России Владимир Путин.

«Это очень тонкая сфера (со Скрипалями - ред.), мы не будем действовать по принципу кодекса царя Хаммурапи: око за око, зуб за зуб, надо действовать очень аккуратно. Исходить нужно из реалий. Если есть люди, которые нарушают российские законы, вне зависимости от их национальной принадлежности, мы будем на это реагировать, но не будем хватать неповинных людей, чтобы их на кого-то менять», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что Запад применяет такой же русофобский подход к Марии Бутиной, которую заставляют признаться в том, чего она не совершала.

«Скрипаль, слава богу, жив, но в отношении России куча санкций. Это политизированный, русофобский подход. Это только повод, цель одна - сдержать развитие России как возможного конкурента», - заключил Путин.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Лондон обвинил в причастности к отравлению Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.