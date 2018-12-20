РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 дек. В подмосковном Дзержинском 21 декабря объявят обладателей звания «Человек года», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Обладателей звания «Человек года-2018» Дзержинского объявят на общегородском собрании.

«Торжественная церемония награждения победителей 2018 года пройдет 21 декабря в 16:00 в актовом зале ЦНО «Угреша», – говорится в сообщении.

Лицам, удостоенным почетного звания, вручат нагрудный знак и удостоверение.