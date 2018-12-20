РИАМО - 20 дек. Пожарные ликвидировали возгорание частного дома в поселке Вороновское в ТиНАО, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В 12:28 в четверг в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании частного дома по адресу: поселок Вороновское, деревня Филино, улица Приозерная, 27.

«По данному адресу происходило загорание частного одноэтажного дома с мансардой на общей площади около 80 квадратных метров. В 12:53 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, отмечается в материале.