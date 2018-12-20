РИАМО – 20 дек. Поправки в закон для упрощения получения гражданства РФ для граждан Украины примут в начале 2019 года, ситуация на Украине сейчас становится все хуже и хуже, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы готовим поправки в соответствующий закон по гражданству (по упрощению получения гражданства гражданам Украины - ред.). Мы не будем поддерживать политику по растаскиванию русского и украинского народов. Сейчас вносятся изменения в закон о гражданстве. Он будет принят в начале следующего года», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что на Украине сейчас низкий уровень жизни, который становится все хуже и хуже.

Ранее президент сообщал, что власти страны не собираются чинить преграды для украинцев, желающих получить российский паспорт, а, наоборот, Москва намерена облегчить получение гражданства для украинских граждан. Также российская сторона не собирается вводить каких-либо ограничений на въезд в РФ для граждан Украины.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.