РИАМО (РЕУТОВ) - 20 дек. Администрация Реутова приняла решение о возведении двух скейт-парков в южной и в северной частях города в 2019 году, сообщил Реутовскому информагентству глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Первый скейт-парк в Реутове появится в 2019 году благодаря поддержки губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ближайшей перспективе наши жители смогут заниматься любимым спортом в родном городе», – сказал Каторов.

Глава города уточнил, что скейт-парки в южной и северной частях Реутова построят в рамках реализации программ по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также по результатам личных приемов и встреч с молодежными активистами.

«Скейт-парк на северной стороне расположится в реконструируемом сквере за деловым комплексом «Мир». Его площадь составит 233 квадратных метра, размеры – 14 на 22 метра. Скейтпарк в южной части города разместится рядом с домом №3 на Юбилейном проспекте. Его площадь составит 800 квадратных метров, размеры – 20 на 40 метров», – отметил Каторов.

По данным агентства, количество спортивных элементов – горок, рамп, «змеек», а также схема их размещения будут известны после уточнения задания по оформлению и техническому наполнению новых спортивных площадок.

Сквер за деловым комплексом «Мир» расположен между улицами Победы, Советской и Садовым проездом в Реутове. Проект благоустройства ранее полузаброшенной территории обещает превратить ее в полноценный парк. Две тысячи жителей города приняли участие в голосовании за варианты благоустройства этой зеленой зоны. В числе прочего горожане выбрали необходимость устройства площадки для экстремальных видов спорта, детских игровых и спортивных площадок.

По данным агентства, реутовчане хотят видеть на этой территории оригинальное ландшафтное озеленение, фонтан, современные варианты подсветки. Все эти элементы включены в концепцию развития сквера, которая начнет воплощаться в жизнь уже в будущем году.