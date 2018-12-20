РИАМО - 20 дек. Президент России Владимир Путин пообещал провести встречи с вновь избранными главами регионов.

«Будет Госсовет, я уже дал поручение Администрации, будет проведена отдельная встреча с вновь избранными главами регионов. Просто нужно было подождать результата выборов во Владивостоке», – сказал Путин на ежегодной пресс-конференции журналистам.

Он добавил, что готов поддерживать всех глав, в частности, пришедших к власти кандидатов оппозиционных партий.

«Главное, чтобы люди на территориях чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Буду только помогать любому избранному руководителю региона, главное, чтобы сам глава был готов исполнять предвыборные обещания», – подчеркнул глава государства.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.