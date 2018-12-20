РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Пожарные и спасатели рассказали посетителям торгового центра в поселке Октябрьский Люберец о порядке действий в случае возникновения возгорания в рамках профилактической акции, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Спасатели пожарно-спасательной части №232 Люберецкого теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят занятия и инструктажи с персоналом и посетителями ТЦ «Текстиль Профи» на предмет обучения действиям в случае возникновения возгорания, практические тренировки по эвакуации людей. Также оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам обеспечения пожарной безопасности», – отмечается в сообщении.

В преддверии новогодних праздников в городском округе Люберцы проводится сезонная профилактика, цель которой – минимизация рисков возникновения пожаров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций в местах с массовым нахождением людей, а также в домах граждан.

Данная работа направлена на повышение уровня информирования населения по профилактике безопасности от пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах. Работа по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских праздников продолжается и находится на постоянном контроле.