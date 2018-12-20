РИАМО – 20 дек. Глава городского округа Истра Андрей Вихарев поздравил с 90-летним юбилеем жительницу города Дедовск Зою Михайловну Максимочкину, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Зоя Максимочкина во время Великой Отечественной войны была труженицей тыла, работала на заводе с 14 лет. В Дедовске живет с 1965 года.

«Вихарев от лица всех жителей муниципалитета выразил ветерану свое уважение и почтение, вручил персональное поздравление от президента России, подарки от губернатора Московской области и администрации городского округа Истра», – говорится в сообщении.

Для ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда и ветеранов военной службы существуют различные формы социальной поддержки. К таковым относятся и бесплатный проезд, и льготы по услугам ЖКХ. Работа по данному виду деятельности очень значима и активно ведется в муниципалитете.