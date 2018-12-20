РИАМО - 20 дек. В свет вышло очередное издание Красной книги Московской области, издание содержит сведения о 675 видах флоры и фауны, подлежащих охране на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Вышло из печати очередное – уже третье – издание Красной книги Московской области. Книга содержит сведения о всех 675 видах флоры и фауны, подлежащих особой охране в Подмосковье. Книга иллюстрирована фотографиями, рисунками, карто-схемами», – отмечается в сообщении.

Тираж книги составил 2 тысячи экземпляров. Подготовку издания выполнила некоммерческая организация Природоохранный фонд «Верховье» по заказу Минэкологии региона.

«Подготовка включала обработку материалов, подготовку рукописи и иллюстраций, разработку оригинал-макета, тиражирование книги. Вся эта работа проводилась в течение 2017–2018 годов», – уточняется в материале.

Красная книга Московской области была учреждена в 1997 году. Она является официальным документом, который содержит сведения о состоянии, распространении, категориях статуса редкости и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, грибов и лишайников, которые обитают на территории Московской области в состоянии естественной свободы.

«Красная книга Московской области, как печатное издание, должна выходить не реже одного раза в десять лет. Предыдущие два издания вышли в 1998 и 2008 годах», – резюмируется в сообщении.