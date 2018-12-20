РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. В подмосковном Подольске 12 молодых семей получили квартиры благодаря субсидии по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске 12 молодых семей встретят Новый год в квартирах, приобретенных благодаря участию в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы горокруга «Жилище». Она разрабатывается и реализуется комитетом по делам молодежи администрации. В этом году (в 2018 году – ред.) свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома выданы на общую сумму 15,2 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Из данных средств 3 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета, 9,2 миллиона рублей – из бюджета Московской области и 3 миллиона рублей – из бюджета Подольска. Общая сумма привлеченных собственных средств молодых семей составила 33,3 миллиона рублей.

«Из 12 молодых семей девять воспользовались ипотекой (кредитными средствами), восемь семей использовали собственные (накопленные средства), шесть семей при приобретении жилого помещения использовали средства материнского капитала. По условиям участия в подпрограмме молодые семьи могут приобретать квартиры и жилые дома на первичном, вторичном рынке жилья», – отмечается в материале.

Для молодых семей, состоящих из двух человек без детей размер субсидии, согласно подпрограмме, составит 30 % от средней стоимости жилья, для семей, состоящих из трех человек и более – 35 %. В зависимости от количества членов семьи происходит расчет площади жилого помещения для определения социальной выплаты: для семьи численностью два человека – 42 квадратных метра, а для семьи численностью три и более человек – по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Ознакомиться с условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» и перечнем необходимых документов можно на официальном сайте Подольска в разделе «Справочная» и подразделе «Молодая семья» или обратиться за консультацией в комитет по делам молодежи администрации с понедельника по четверг с 8:30 до 16:30 по адресу: улица Кирова, дом 4, кабинет 234.