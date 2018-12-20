РИАМО - 20 дек. За прошедшие восемь лет станции московского метро появились в 14 районах столицы, не обеспеченных ранее подземкой, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Принятая 8 лет назад мэром Москвы Сергеем Собяниным программа развития сети метрополитена дала положительный результат. За прошедшие годы метро пришло в 14 районов, где ранее не было станций, то есть около 3 миллионов горожан получили метро в шаговой доступности или существенно сократили путь до ближайшей станции», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, в целом за 8 лет было построено 136,6 километра линий метро, 73 новых станции, три дополнительных вестибюля и восемь депо.

«Кроме того, за прошедшие годы метро «приехало» в новую Москву, что когда-то казалось фантастикой. Сегодня уже две линии метро – Сокольническая и Калининско-Солнцевская – имеют станции в ТиНАО и у нас есть планы по дальнейшему развитии подземки в новых округах», – уточнил Хуснуллин.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию метро «Беломорская» Замоскворецкой линии метро.