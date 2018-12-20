РИАМО - 20 дек. Российское мясо птицы и другая мясная продукция будет поставляться в Японию, сообщил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Сегодня утром министр экономического развития Орешкин (Максим - ред.) докладывал о результатах своей поездки в Японию. Движение вперед есть, в том числе договорились об открытии японского рынка для мясной продукции российской, в том числе для мяса птицы. Есть и другие подвижки вперед. Оно (урегулирование отношений с Японией - ред.) двигается, и будет двигаться – жизнь заставит», – заявил Путин.

Он добавил, что и Россия, и Япония заинтересованы в урегулировании отношений не только из-за экономической выгоды.

«Нормализация в общем для нас крайне важна. Процесс сложный, мы готовы вместе с коллегами двигаться по этому пути», – сказал президент.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.