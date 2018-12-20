РИАМО - 20 дек. В четверг высота снежного покрова в столице достигла 24 сантиметров, и это самый высокий показатель для 20 декабря за 17 лет, сообщается на сайте «Метеовести».

«Минувшие сутки принесли в столицу новые снегопады, и высота снежного покрова в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла 24 сантиметров, сразу на 5 сантиметров превысив вчерашние показатели. Это самое высокое значение текущей зимы и максимум на территории Московской области. Более того, это заметно выше средних значений, так как с начала XXI века средняя высота снежного покрова 20 декабря в столице составляет 9-11 сантиметров», – говорится в сообщении.

Последний раз в этот день столько снега в Москве было в 2001 году, тогда высота сугробов достигала 28 сантиметров.

Ближайшие три-четыре дня в столице будут снежными, по прогнозам, выпадет еще около 10-15 миллиметров осадков, высота сугробов достигнет 25-30 сантиметров.