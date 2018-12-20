РИАМО - 20 дек. Необходимо ввести ответственность за поведение в интернете, а также нужно ужесточить наказание за поругание символики России, сообщил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Что касается ответственности за поругание флага, практически во всех странах она есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. И есть правила, которые нужно соблюдать везде, и, если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете. Интернет – это тоже общество, тем более он проник во все сферы жизни. Поэтому ничего здесь особенного я не вижу», – сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции журналистам.

Президент подчеркнул, что санкции в интернете не отпугнут молодежь.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.