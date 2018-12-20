РИАМО – 20 дек. Президент РФ Владимир Путин назвал недооценку опасности ядерной войны тревожной тенденцией и отметил, что одной из главных опасностей в мире сейчас является гонка вооружений.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

«Опасность подобного развития событий в мире (ядерной войны – ред.), она как-то затушевывается, уходит. Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. <…> А это может привести к гибели всей цивилизации, а, может быть, и планеты. <…> Очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает», — сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Путин добавил, что есть опасности на сегодняшний день, и первая из них – развал международной системы сдерживания вооружения. Президент отметил, что после выхода США из договора по ПРО Россия вынуждена была создать новые системы оружия по преодолению систем ПРО.

«Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет, они будут у ведущих держав. <…> В целом, в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов. <…> Это сохранение паритета, не более того», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что сейчас США выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Очень трудно представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем», — добавил президент.

Путин заверил, что Россия знает, как обеспечить свою безопасность. Он также добавил, что есть тенденция понижения порога применения: есть идея создать ядерные заряды малой мощности – не глобального, а тактического применения. Путин назвал такие идеи очень опасными, так как это может привести к глобальной ядерной катастрофе.

«Я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения для того, чтобы не доводить до крайности», — заключил президент.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.