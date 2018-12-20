РИАМО – 20 дек. Ипотечные кредиты в России выросли на 20%, власти страны также намерены поддерживать ученых в решении их жилищных проблем, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

«Кстати, ипотека растет у нас, рост ипотечных кредитов составил 20%», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Путин подчеркнул, что власти намерены поддерживать ученых, в частности, в решении их жилищных проблем.

В этом году пресс-конференция Путина проходит в Центре международной торговли в Москве.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.