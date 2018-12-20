РИАМО - 20 дек. В преддверии новогодних праздников в подмосковном Долгопрудном проходят тематические ярмарки, на них можно приобрести разнообразные товары с символом наступающего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

«В Долгопрудном на площади Собина в декабре уже состоялись две ярмарки, где был представлен широкий ассортимент промышленных и продовольственных товаров из регионов России и Белоруссии, а также украшения для новогодних елок, сувениры с символом наступающего года, подарки», – сказал начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Игорь Тюрин.

Он отметил, что для создания праздничной атмосферы 15 декабря на ярмарке организовали концерт с участием коллективов дома культуры «Вперед». После концертной программы провели розыгрыш сертификатов на бесплатное приобретение товаров на ярмарке.

«Но на этом предпраздничные мероприятия в городе не заканчиваются! Приглашаем всех желающих принять участие в ярмарке «Новогодняя», которая состоится с 24 по 30 декабря на площадке у дома №21 по улице Дирижабельная», – добавил Тюрин.

На этой ярмарке можно будет приобрести промышленные, продовольственные товары, а также елочные украшения по привлекательным ценам.

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