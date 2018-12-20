РИАМО - 20 дек. ГУП «Мосгортранс» в шестой раз за последние семь лет возглавило «Национальный рейтинг прозрачности закупок», в рамках независимого исследования компания получила самую высокую оценку и стала лучшим среди 62 крупнейших унитарных предприятий России, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

Участников рейтинга оценивали по 44 показателям, среди них – соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности закупочной деятельности компаний, а также степень информационной открытости, доступность информации о правилах проведения процедур и заключенных контрактах.

«С 2017 года «Мосгортранс» осуществляет закупочную деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. Несмотря на все сложности, связанные с изменением законодательной базы, предприятие адаптировалось к новым условиям и стало одним из лидеров по сумме и количеству проводимых торгов», – сказала заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Ирина Безденко.

Ранее «Мосгортранс» также стал лауреатом национальной премии «Формула движения». Предприятие победило сразу в двух номинациях – «Лучшее решение в области пассажирского транспорта» и «Лучшая PR-активность в текущем году».