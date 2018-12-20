РИАМО - 20 дек. Повышение НДС с 1 января 2019 года должно быть разовым явлением, эффективная ставка НДС в экономике будет меньше 20%, сообщил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Он отметил, что профицит - это хороший показатель работы правительства, экономического блока правительства. В России впервые с 2011 года профицитный бюджет - 2,1% - это хорошо.

«У нас основные доходы от продажи нефти и газа. Но у нас есть не нефтегазовый дефицит. В 2009 году он составлял в районе 13%. Это очень много. В начале 2000-х он был где-то 3%. В результате мирового кризиса мы вынуждены были тратить нефтедоллары, чтобы исполнить социальные обязательства перед людьми, на вооружение. Мы сократили до 6,6%, а в следующем году он должен быть 6%. И так держаться несколько лет. Повышение НДС связано с необходимостью удержать эти показатели», - пояснил Путин

Президент добавил, что эффективная ставка НДС в целом в экономике будет меньше, чем 20%.

«Мы сохранили практически все льготы - по производству лекарств, детских товаров. Я рассчитываю, что это разовое явление», - подчеркнул российский лидер.

По его словам, повышение НДС должно помочь избежать роста инфляции и является сбалансированным решением.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.