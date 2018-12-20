РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержали жительницу Реутова, подозреваемую в краже мобильного телефона из автомобиля, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из ее автомобиля, припаркованного на Юбилейном проспекте, был похищен мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 38-летняя местная жительница по подозрению в совершении данного преступления. Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.