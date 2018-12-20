РИАМО – 20 дек. На поддержку различных отраслей производства в России направят 1,3 триллиона рублей до 2024 года, в ряде отраслей идет активный рост, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

«Что касается легкой промышленности, то она выросла. Производство продуктов питания – рост на 13%, одежды и обуви – на 9%. Что касается поддержки, она недостаточна. Именно поэтому мы и наметили целый ряд программ, связанных с поддержкой отдельных отраслей производств. В целом до 2024 года мы направим 1,376 триллиона рублей, причем по отраслям», – заявил Путин.

По его словам, поддержка коснется, авиации, АПК, легкой промышленности и других отраслей.

Ранее Путин заявил, что в 2018 году средняя продолжительность жизни россиян увеличилась с 72,7 года до 72,9 года, а также выросли пенсии – до 14 160 рублей.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.