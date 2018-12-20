РИАМО – 20 дек. В 2019 году в Мытищинском лесопарке создадут прогулочные дорожки с комбинированным покрытием и установят освещение, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Мытищи.

В администрации прошло очередное совещание, которое было посвящено благоустройству Мытищинского лесопарка. На встрече присутствовал глава городского округа Мытищи Виктор Азаров и директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Татьяна Малешина.

«В приоритете на 2019 год – освещение и дорожки. Необходимо предусмотреть комбинированное покрытие на дорожках, чтобы можно было проезжать с колясками, кататься на велосипедах и роликах. Сейчас прорабатывается рабочая документация», – сказал Азаров.

По словам директора МКУ «Лесопарковое хозяйство», линии освещения в лесопарке будут достаточно протяженные – трассы в 7 километров.

«Надо будет учесть особые, внегородские условия эксплуатации, три точки подключения нам уже даны. Будем выбирать предложения и выберем наиболее удобные в плане обслуживания, потому что заезд в парк автомобилей не допускается», – пояснила Малешина.

В 2016 году округ получил в бессрочное пользование два участка лесопарковой зоны. В том же году был сделан проект освоения территории. В 2017 году в лесопарке были начаты, а в нынешнем году продолжены работы по благоустройству территории. На территории установлены детские и спортивные площадки, обустроена конюшня, где содержатся шесть лошадей для верховых прогулок. Также было создано 14 пикниковых зон, оборудовано место для выгула и дрессировки собак, установлены экоплощадки для мусора.

По словам Малешиной, в Мытищинском лесопарке предполагается обустройство тематических полян.

«Это будут «Поляна невест» и «Поляна сказок», где установят различные фигуры персонажей русских сказок. Особое внимание уделят спортивным тренажерам. За основу могут взять оборудование, которое недавно установили в центральном парке Мытищ. В следующем году (в 2019 году – ред.) запланированы работы со стороны улицы Борисовка», – отметила директор парка.

Она также добавила, что на территории лесопарка планируется обустроить входную группу, детские площадки, пикниковые зоны, спортивные площадки.

«В настоящее время один из актуальных вопросов – обустройство лыжни», – заключила Малешина.