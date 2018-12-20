РИАМО - 20 дек. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России может превысить 3% после 2020 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что ВВП страны и темпы его роста – это одни из главных экономических показателей. Президент добавил, что обеспечить рост ВВП невозможно без изменения структуры экономики, на это нацелены национальные проекты, в это будут вложены огромные средства.

«Изменить структуру экономики, придать ей инновационный характер - на это правительство и рассчитывает, что если это произойдет - а к этому мы все должны стремиться - то и темпы роста увеличатся, появятся другие возможности для развития. В ближайшие 2019-2020 годы по 2% роста, а в следующие правительство планирует 3%, а потом и больше», - сказал Путин.

Он добавил, что очень рассчитывает на реализацию этого плана. При этом президент допустил колебания данного показателя.

«Понимаете, что нам нужно сделать - войти в другую лигу экономики, и не только по объему. Думаю, что занять пятое место по объемам - это вполне по силам. Мы в одно время и занимали пятое место в экономике по приоритету покупательской способности», - сказал Путин.

Он добавил, что Россия способна развивать свою экономику.

«Рост экономики в 1% в год за определенный период времени - он был таким, когда Алексей Леонидович (Кудрин – ред.) был вице-премьером российского правительства. Поэтому нечего на зеркало пенять, когда рожа кривая - так в народе говорят. Во-вторых, так считать механически нельзя», - сказал Путин.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.