РИАМО – 20 дек. Власти Щелковского района нашли инвесторов, которые возродят любимый многими каток на набережной Серафима Саровского в Щелкове, его планируют запустить в конце декабря текущего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В настоящее время предприниматели провели переговоры с банком, который владеет катком, и приступили к его заливке.

«Объект получит название «SlapShot arena». Вход на лед, как и прежде, будет платным, однако предусмотрены и бесплатные часы катания для льготных категорий граждан. Запуск предварительно намечен на конец декабря», – говорится в сообщении.