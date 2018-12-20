РИАМО – 20 дек. В подмосковном Щелкове открыли мемориальную доску в память о погибшем в авиакатастрофе тележурналисте Павле Обухове, сообщается на официальном сайте администрации Щелковского района.

В церемонии приняли участие родные и близкие Обухова, его бывшие одноклассники и учителя, представители телеканала «Звезда», руководство Щелковского района.

«В щелковской школе №3 состоялось открытие мемориальной доски памяти ее выпускника Павла Обухова, журналиста телеканала «Звезда», трагически погибшего в авиакатастрофе ТУ-154 в районе Сочи в декабре 2016 года», – говорится в сообщении.

25 декабря 2016 года над Черным морем пропал с радаров борт Минобороны, совершавший рейс из Сочи в Сирию. На борту находились 94 человека, среди них были артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, руководитель хора Валерий Халилов, руководитель международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – доктор Лиза, съемочные группы телеканала «Звезда» и «Первого канала», а также НТВ. Среди них был и корреспондент телеканала «Звезда» Обухов.