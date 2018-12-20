РИАМО - 20 дек. Куривший в общественном месте в центре Москвы подросток распылил в лицо сотруднику полиции перцовый баллончик в ответ на сделанное им замечание, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«Инспектору ОДН ОМВД по Пресненскому району Москвы в ходе пресечения правонарушения (курение в общественном месте) молодой человек распылил содержимое перцового баллончика в область лица и скрылся. Личность правонарушителя установлена, им оказался подросток 2004 года рождения», – говорится в сообщении.

Поскольку правонарушитель является несовершеннолетним к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») был привлечен его отец, отмечается в материале.

Старший лейтенант обращался в медучреждение, после оказания помощи отпущен. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.