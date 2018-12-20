РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 дек. Общественная палата Подольска в 2019 году планирует проводить вечера знакомств с культурой других народов, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты округа Ефросиния Гыштемулте.

В администрации Подольска 19 декабря состоялось заседание комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты Подольска. В рамках мероприятия общественники подвели итоги работы за 2018 год и обсудили планы на будущее.

«В ходе заседания было решено в 2019 году в городском округе (Подольск - ред.) провести вечера знакомств с культурой других народов, а также активизировать работу с религиозными организациями. Помимо этого, в наших планах провести и круглый стол с участием УМВД России по Подольску по вопросу информирования граждан об изменениях в миграционном законодательстве России», – сказала Гыштемулте.

Она отметила, что к 23 декабря общественники подготовят отчет о деятельности комиссии за текущий год, а также к 17 января 2019 года планируют подготовить детальный план деятельности на 2019 год.