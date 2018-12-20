РИАМО – 20 дек. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в России среднем на 4,1% в следующем году, повышение будут проводить в два этапа – 1,7% и 2,4%, заявил президент России Владимир Путин.

В четверг в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

«Рост тарифов ЖКХ в среднем составлял 4%. В следующем году это (повышение - ред.) будет проводиться в два этапа. Первый этап – 1,7%, а потом, по-моему, – 2,4%. В целом – 4,1%», – сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что повышение связано в том числе с ростом цен на услуги в сфере ЖКХ.

Ранее Путин заявил, что в 2018 году средняя продолжительность жизни россиян увеличилась с 72,7 года до 72,9 года, а также выросли пенсии – до 14 160 рублей.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.