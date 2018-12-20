РИАМО – 20 дек. За 11 месяцев текущего года отделом ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» зафиксировано 126 происшествий, это на 18,7 % меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда произошло 155 ДТП, сообщается на официальном сайте администрации Щелковского района.

В администрации муниципалитета прошло совещание, которое было посвящено вопросам безопасности дорожного движения. На мероприятии присутствовал глава Щелковского района Алексей Валов и начальник Щелковского отдела ГИБДД. По словам последнего, одной из самых острых проблем остаются ДТП, происходящие по вине нетрезвых водителей.

«Была рассмотрена необходимость усилить комплекс мер для профилактики управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также в качестве одного из факторов риска была отмечена плохая освещенность трасс в темное время суток», – сказал начальник отдела ГИБДД.

По указанию Валова будет проведена проверка участков муниципальных дорог на предмет установки дополнительных опор освещения. Он также отметил положительную динамику в снижении числа пострадавших в ДТП. Но вместе с тем привлек внимание к проблеме дорожно-транспортного травматизма среди детей.

«Особое внимание необходимо уделить пешеходным маршрутам около районных школ и практике использования детьми световозвращающих элементов», – сказал Валов.

На данный момент отделом ГИБДД проводится множество акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. На комиссии обсудили планы по созданию в каждой школе района кабинета для обучения правилам дорожного движения.

На совещании также рассмотрели ряд вопросов, касающихся модернизации схемы движения транспорта и пешеходной логистики в Щелковском районе. В том числе были запланированы обустройство пешеходного маршрута к детскому садику №1 «Теремок» рядом с улицей Новая Фабрика и автобусной остановки в деревне Байбаки.