РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. В гарнизоне офицеров дивизии имени Дзержинского в Балашихе победителям фестиваля детской патриотической песни Росгвардии вручили дипломы и специальные призы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В гала-концерте лауреатов 19 декабря приняли участие заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин, заместитель председателя совета по культуре при Росгвардии Сабина Цветкова, народные артисты России, а также родственники военнослужащих.

«Третий год существуют наши войска, и третий год проводится этот конкурс. Заявки на участие в конкурсе подали более тысячи вокалистов из Москвы, Калининграда, Владивостока и других городов. Это дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии, воспитанники кадетских корпусов, учащиеся музыкальных школ и творческих студий. В финал вышли 39 участников и коллективов», – сказал Захаркин.

Он вручил лауреатам дипломы и специальные призы от директора Росгвардии и выразил уверенность в том, что юные таланты будут блистать на лучших сценических площадках не только России, но и всего мира.

Победителей наградили в номинациях: «Подающие надежды», «Самый юный участник фестиваля», «За патриотизм и верность традициям». Среди юных вокалистов выбрали победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Кроме того, в конкурсе было еще одно творческое направление – фестиваль рисунка «Моя Росгвардия».